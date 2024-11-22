Автомобили LADA Niva не получат автоматическую коробку передач.

Автопроизводитель АВТОВАЗ объявил, что не планирует выпускать внедорожники семейства LADA Niva с автоматической трансмиссией. Эту информацию сообщило агентство «ТАСС», ссылаясь на заявление главы предприятия Максима Соколова. Соколов отметил, что несмотря на техническую возможность установки автоматической коробки передач на LADA Niva, такой вариант не пользуется спросом среди потребителей.

Семейство внедорожников LADA Niva состоит из двух моделей – Legend и Travel. Обе модели входят в список десяти самых популярных новых автомобилей в России. По данным агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2024 года 5-дверный внедорожник LADA Niva Travel был реализован в количестве 41 856 единиц (6-е место), а 3-дверный LADA Niva Legend – 39 204 штуки (8-е место). Обе модели занимают 4-е и 6-е места соответственно в рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV.

Ранее сообщалось, что в декабре на АВТОВАЗе планировали начать выпуск LADA Niva Sport. Внедорожник получит двигатель объемом 1,6 литра мощностью 122 лошадиные силы, который будет взят у модели LADA Granta Sport. Также автомобиль будет иметь серьезно модифицированную подвеску, улучшенные тормоза, 17-дюймовые диски и изменения в интерьере.