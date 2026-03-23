Рекордные продажи легковых автомобилей, LCV и автобусов зафиксированы на 12-й неделе 2026 года

На прошедшей неделе, которая стала 12-й по счету в текущем году, все сегменты авторынка продемонстрировали положительную динамику. Как отмечают специалисты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на сведения АО «ППК», показатели заметно улучшились по сравнению с предыдущей неделей.

В период с 16 по 22 марта 2026 года было зарегистрировано 23 997 новых легковых автомобилей. Этот результат превышает показатели предыдущей недели на 17,5% и становится абсолютным максимумом текущего года. В сравнении с аналогичной неделей 2025 года рост составил 27,2%.

Положительная тенденция сохраняется и в коммерческом сегменте. За отчетный период продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) увеличились на 14,5% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 1 418 единиц. Этот показатель также стал самым высоким в 2026 году. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается небольшое снижение – 3,4%.

Сегмент грузовиков также показал рост: за 12-ю неделю было реализовано 1 010 единиц, что на 13,5% больше результата предыдущей недели. Несмотря на это, по отношению к прошлогодним данным пока фиксируется спад на 13,7%. Заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин отмечает, что при сокращающейся базе прошлого года положительные изменения в этом сегменте не заставят себя долго ждать.

Рынок новых автобусов также показал впечатляющую динамику. За минувшую неделю в этой категории было реализовано 221 транспортное средство, что стало рекордным показателем этого года. Прирост составил 63,7% по сравнению с предыдущей неделей и 24,9% — относительно аналогичного периода годичной давности. При этом эксперты напоминают, что продажи автобусов в меньшей степени отражают общую ситуацию на авторынке.

