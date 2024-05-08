Mugen Honda Civic Type R имеет больше аэродинамического усилия и меньше выхлопных труб.

Для тех, кто ищет более яркое визуальное воздействие на свой автомобиль Honda Civic Type R текущего поколения, компания Mugen готова предложить свои услуги. Японская тюнинговая компания продемонстрировала на Токийском автосалоне в январе несколько Civic с улучшенным оборудованием, и теперь некоторые из этих обновлений доступны к заказу.

Новинки включают в себя в основном аэродинамический обвес, который добавляет смелый передний спойлер, декоративные элементы к воздухозаборникам на переднем фасаде, боковые пороги, задний диффузор и еще более крупное крыло сверху. Новый одинарный выхлопной патрубок, установленный ровно посередине, не оставит равнодушным никого, хотя это обновление выйдет позже в качестве апгрейда выхлопной системы. Диски Mugen имеют размер 19 дюймов спереди и сзади, сделаны совместно с BBS.

Это не просто изменения во внешности. Mugen утверждает, что у Type R с обновлениями FL5 увеличилось аппаратное сцепление на 25 процентов, а диски снизили общий вес на 22 фунта. Учитывая, что это уже самый быстрый серийный автомобиль с передним приводом на Нюрбургринге, мы хотели бы увидеть, что способна сделать Mugen с этой моделью.

Перейдя внутрь, стоит отметить еще несколько обновлений. Некоторые из них, такие как ручка КПП из алькантары и коврики Mugen, предназначены исключительно для внешнего вида. Углеродная центральная консоль экономит немного веса, как и агрессивно обтянутые передние сиденья MS-C.

В списке деталей Mugen значатся улучшенные амортизаторы и два вида тормозных накладок — одни для спортивного использования, другие предназначены для соревнований. Тормоза будут доступны только к концу июля, но амортизаторы уже готовы к установке. Большое заднее крыло поступит в продажу только в сентябре, а диски появятся в августе. Что касается одинарного выхлопа, он находится в стадии разработки, но дата начала продаж пока не уточняется.

Детали Mugen предназначены для автомобилей на японском рынке, однако компания сотрудничает с дистрибьюторами по всему миру. Передний спойлер, боковые пороги и задний диффузор в настоящее время продаются отдельно через King Motorsports для американских покупателей, общая сумма составляет $2065 за все три предмета.