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"Сборка новых китайских кроссоверов в Липецке подтверждена компанией 'Моторинвест'"

Компания «Моторинвест» в беседе с Autonews.ru подтвердила новость о запуске производства кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5 на автозаводе в Липецкой области. Сейчас на этом конвейере также собирают автомобили марки Evolute.
А
Антон Звонкий
11.09.2024, 14:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания «Моторинвест» в беседе с Autonews.ru подтвердила новость о запуске производства кроссоверов DFSK 500 и DFSK ix5 на автозаводе в Липецкой области. Сейчас на этом конвейере также собирают автомобили марки Evolute.

Липецкое предприятие выпустило небольшую партию DFSK 500 и DFSK ix5. На эти машины сейчас получены все нужные документы, среди которых - ОТТС.

Также оплачены все пошлины при ввозе, пояснили в пресс-службе компании.

На кроссоверы не распространяются какие-либо компенсации, субсидии и программы поддержки. Автомобилей с традиционными моторами нет в актуальном специнвестконтракте СПИК 2.0.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что китайский седан Chery Arrizo 8 получит в России новую топовую комплектацию Ultra.

Источник

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