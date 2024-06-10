Motor1 и Давиде Чирони берут на себя вызов 1000 Miglia 2024

Эксклюзив:

Супер Спринт... и Спорт Спайдер

Иметь возможность принять участие в гонке 1000 Миль с Alfa Romeo – это мечта, осуществившаяся. Именно это ждет Андреа Фарина, журналиста из Motor1 Italy, который предан классике, а также Давиде Чирони, страстного любителя спортивных автомобилей и езды на пределе. Уникальный экипаж будет поочередно управлять автомобилем с номером 405, великолепным 1900 Супер Спринтом 1956 года выпуска.

Ниже представлено краткое описание этапов с указанием времени старта и финиша для Андреа и Давиде на автомобиле №405, который движется по совершенно другому (и менее интенсивному) графику, чем тот, который держал Андреа за рулем Giulia Quadrifoglio Anniversario во время 1000 Миль 2023 года.

Фото: Motor1.com

Вы можете следить за их путешествием, руководствуясь полным расписанием и временем ниже:

Вторник, 11 июня

14:45 - Выезд из Брешии

Бергамо - Новара - Верчелли

22:15 - Прибытие в Турин

Среда, 12 июня

9:15 - Выезд из Турина

Акви Терме - Пассо Файалло - Генуя - Ла Специя - Масса

22:15 - Прибытие в Виареджио

Четверг, 13 июня

8:30 - Выезд из Виареджио

Лукка - Понтедера - Розиньяно Мариттимо - Биббона - Кастаньето Кардуччи - Кастильоне делла - Пескаия - Марта - Витербо

22:45 - Прибытие в Рим

Пятница, 14 июня

8:30 - Выезд из Рима

Чивита Кастеллана - Амелия - Орвието - Соломео - Пассиньяно сул Трасимено - Синалунга - Радда ин Кьянти - Прато - перевал Фута

23:45 - Прибытие в Сан Ладзаро ди Савена

Суббота, 15 июня

8:30 - Выезд из Болоньи

Феррара - Боволоне - Виллафранка ди Верона - Сирмионе - Валтенси - Сало

15:45 - Прибытие в Брешию

Супер Спринт... и Спорт Спайдер

Фото: Motor1.com

Под руководством миланской компании Touring Superleggera Андреа и Давиде управляют элегантным и высокопроизводительным Alfa Romeo 1900 Super Sprint 1956 года выпуска. Этот автомобиль входит в коллекцию Stellantis Heritage. С помощью оригинального слогана "семейный автомобиль, который выигрывает гонки" Alfa Romeo увеличила диаметр поршня на два миллиметра, увеличив объем до 1 975 куб. см (по сравнению с оригинальными 1 884 куб. см) и увеличив производительность до 115 л.с. Его отличает пятиступенчатая коробка передач, а не четырехступенчатая, как у предыдущих моделей Sprint.

Кроме того, Alfa Romeo примет участие в гонке 1000 Миль 2024 года с номером "309" и по-настоящему безумным автомобилем и экипажем: Alfa Romeo 1900 Sport Spider, престижный прототип, подписанный Франко Скальоне для кузовной мастерской Бертоне. Он имеет 138 л.с. и весит всего 1 940 фунтов. На нем будет ездить Никола Ларини, бывший гонщик Формулы 1, который также одержал победу в чемпионате DTM за рулем легендарного Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI в 1993 году. Его сопровождать будет друг и страстный гонщик Лука Чуччи.