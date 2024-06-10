Motor1 и Давиде Чирони берут на себя вызов 1000 Miglia 2024

Эксклюзив:
Супер Спринт... и Спорт Спайдер
Иметь возможность принять участие в гонке 1000 Миль с Alfa Romeo – это мечта, осуществившаяся. Именно это ждет Андреа Фарина, журналиста из Motor1 Italy, который предан классике, а также Давиде Чирони, страстного любителя спортивных автомобилей и езды на пределе. Уникальный экипаж будет поочередно управлять автомобилем с номером 405, великолепным 1900 Супер Спринтом 1956 года выпуска.
Ниже представлено краткое описание этапов с указанием времени старта и финиша для Андреа и Давиде на автомобиле №405, который движется по совершенно другому (и менее интенсивному) графику, чем тот, который держал Андреа за рулем Giulia Quadrifoglio Anniversario во время 1000 Миль 2023 года.
Вы можете следить за их путешествием, руководствуясь полным расписанием и временем ниже:
Вторник, 11 июня
- 14:45 - Выезд из Брешии
- Бергамо - Новара - Верчелли
- 22:15 - Прибытие в Турин
Среда, 12 июня
- 9:15 - Выезд из Турина
- Акви Терме - Пассо Файалло - Генуя - Ла Специя - Масса
- 22:15 - Прибытие в Виареджио
Четверг, 13 июня
- 8:30 - Выезд из Виареджио
- Лукка - Понтедера - Розиньяно Мариттимо - Биббона - Кастаньето Кардуччи - Кастильоне делла - Пескаия - Марта - Витербо
- 22:45 - Прибытие в Рим
Пятница, 14 июня
- 8:30 - Выезд из Рима
- Чивита Кастеллана - Амелия - Орвието - Соломео - Пассиньяно сул Трасимено - Синалунга - Радда ин Кьянти - Прато - перевал Фута
- 23:45 - Прибытие в Сан Ладзаро ди Савена
Суббота, 15 июня
- 8:30 - Выезд из Болоньи
- Феррара - Боволоне - Виллафранка ди Верона - Сирмионе - Валтенси - Сало
- 15:45 - Прибытие в Брешию
Супер Спринт... и Спорт Спайдер
Под руководством миланской компании Touring Superleggera Андреа и Давиде управляют элегантным и высокопроизводительным Alfa Romeo 1900 Super Sprint 1956 года выпуска. Этот автомобиль входит в коллекцию Stellantis Heritage. С помощью оригинального слогана "семейный автомобиль, который выигрывает гонки" Alfa Romeo увеличила диаметр поршня на два миллиметра, увеличив объем до 1 975 куб. см (по сравнению с оригинальными 1 884 куб. см) и увеличив производительность до 115 л.с. Его отличает пятиступенчатая коробка передач, а не четырехступенчатая, как у предыдущих моделей Sprint.
Кроме того, Alfa Romeo примет участие в гонке 1000 Миль 2024 года с номером "309" и по-настоящему безумным автомобилем и экипажем: Alfa Romeo 1900 Sport Spider, престижный прототип, подписанный Франко Скальоне для кузовной мастерской Бертоне. Он имеет 138 л.с. и весит всего 1 940 фунтов. На нем будет ездить Никола Ларини, бывший гонщик Формулы 1, который также одержал победу в чемпионате DTM за рулем легендарного Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI в 1993 году. Его сопровождать будет друг и страстный гонщик Лука Чуччи.