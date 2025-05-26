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В Казахстане готовятся к началу производства внедорожников Haval для российского рынка

Казахстан планирует расширить сборку автомобилей Haval и Chery. Новости AMMKZ: на конвейере появятся внедорожники и паркетники с бензиновыми турбомоторами, предпочтение отдаётся России.
А
Антон Звонкий
26.05.2025, 09:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Казахстане планируют расширить ассортимент локализованных автомобилей. По данным местного портала Kolesa.kz, на заводе AMMKZ начнут сборку новых внедорожников Haval H5 и H9, а также обновленного паркетника Chery Tiggo 4, включая сварочные и окрасочные работы по кузовам. Ранее сообщалось, что на заводе будут собирать и рамный автомобиль Tank 300.

В ближайшее время на конвейере в Алматы появятся рамные автомобили с бензиновыми турбомоторами объемом два литра. Планируется продавать местные автомобили не только внутри страны, но и за ее пределами. Приоритетными рынками для экспорта являются страны СНГ, особенно Россия, где рамные внедорожники Great Wall пользуются популярностью.

Казахстан стремится к тому, чтобы автомобили, произведенные в стране, были освобождены от платы в Российской Федерации. В случае достижения соглашения между двумя странами на этот счет, значительная доля автомобилей казахстанской сборки поступит на российский рынок.

В настоящее время на заводе AMMKZ собираются девять китайских моделей, включая Chery Tiggo 2 Pro, Haval Jolion, Tank 300, Changan CS55 Plus, Chery Tiggo 4, а также внедорожники Haval H5 и H9.

До конца 2023 года на Российском рынке продают рамный автомобиль Haval H9 первого поколения, а новую модель приходится импортировать из Китая. Отсутствует альтернатива. Компания из Китая собирается локализовать ключевые модели на российском заводе, с акцентом на кроссоверы.

Фото: Carsweek.ru

Предыдущие сообщения показывали, что Haval может начать серийное производство гибридных моделей в России.

Фото: Haval

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