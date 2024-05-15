Производство автомобилей "Москвич" переведено на полный цикл - что это изменит

Автозавод «Москвич» теперь осуществляет сборку машин методом полного цикла, включая сварку и окраску кузовов, сообщили изданию «Китайские автомобили».

Из последних заявлений мэра Москвы Сергея Собянина, руководителя КАМАЗа Сергея Когогина и пресс-службы завода «Москвич» журналисты выяснили, какие изменения ждут кроссоверы производства.

Одним из ключевых моментов, затрагивающих сами автомобили, является усиленная антикоррозийная защита, которая обеспечит «Москвичам» максимальную приспособленность к эксплуатации в российских условиях и была признана лучшей в стране. Кроме того, новая технология сборки позволит выпускать двухцветные машины с черной крышей и кузовом в одном из пяти доступных оттенков.

Важным третьим аспектом является сокращение логистических расходов автозавода на 25%. На вопрос о возможном снижении цен на «Москвичи» в связи с этим пока не поступило официального комментария.

Фото: Carsweek.ru

Как ранее сообщал наш портал, российский автозавод «Москвич» планирует увеличить объем продаж автомобилей к 2025 году.