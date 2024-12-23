Автомобиль "Москвич" снова вошел в десятку лидеров российского авторынка

По последним данным, опубликованным агентством «АВТОСТАТ», в России за 51-ую неделю 2024 года (с 16 по 22 декабря) было продано 665 новых автомобилей под маркой «Москвич». Этот показатель вернул отечественную марку в список лидеров российского авторынка, где она отсутствовала на протяжении предыдущей недели.

Несмотря на это, лидерство на автомобильном рынке России по-прежнему принадлежит местному производителю LADA, который реализовал 8 328 новых легковых автомобилей за ушедшую неделю. Также в топ-5 вошли бренды Haval (3 525 автомобилей), Chery (2 879 автомобилей), Geely (2 114 автомобилей) и Changan (1 373 автомобиля).

Еще одним автопроизводителем, чей объем продаж превысил отметку в 1 тысячу автомобилей, стал JAECOO, у которого было продано 1 061 машина. Кроме того, в список лучших десяти вошли Jetour (680 автомобилей), «Москвич» (665 автомобилей), OMODA (661 автомобиль) и GAC (546 машин).

В целом за отчетную неделю было продано 28,7 тысячи новых легковых автомобилей, что на 14% больше, чем неделей до этого.