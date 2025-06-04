Автомобильный журнал "Москвич" представил обзор результатов продаж автомобилей за май

Автозавод «Москвич» сообщил агентству «АВТОСТАТ», что в мае текущего года было продано 1 436 автомобилей под этим брендом. По оценкам предприятия, доля «Москвича» на рынке выросла и теперь составляет 1,57%.

Наиболее популярной моделью среди автомобилей «Москвич» остается компактный кроссовер с названием «Москвич 3», продажи которого в мае достигли отметки в 924 единицы.

В настоящее время линейка автомобилей «Москвич» включает в себя компактный кроссовер «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич 3е», а также лифтбек под названием «Москвич 6». Ожидается, что следующим новым продуктом от компании станет семиместный кроссовер под названием «Москвич 8».

Более детально об итогах майского отчета российского автомобильного рынка будут рассказывать в рамках традиционного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка». Прямая трансляция запланирована на 5 июня в 10:00 по московскому времени.