«Москвич» готовит прорыв: новая модель М70 появится на дорогах к 2026 году

Россия становится все более значимым центром по сборке автомобилей. На сегодняшний день в стране функционируют свыше 20 автомобильных брендов, а производственные линии выпускают почти 50 различных моделей легковых машин. Минпромторг России подчеркивает, что столь заметный рост обеспечивается не только расширением мощностей, но и внутренними инновациями отечественных специалистов. Эти достижения открывают российским брендам новые возможности для развития и уверенного соперничества на рынке.

Завод «Москвич» в настоящее время ведет активную подготовку к запуску крупноузловой сборки новой модели — М70. По планам предприятия, процесс должен завершиться до конца текущего года. Эту информацию подтверждают как представители компании, так и менеджеры крупнейших дилерских сетей. Ожидается, что выход новой модели на рынок станет важным шагом для бренда, стремящегося укрепить свои позиции в отрасли.

Издание «Ведомости» сообщает со ссылкой на информированного представителя одного из крупных дилерских объединений, что первые прототипы «Москвич М70» планируют собрать уже в декабре 2025 года. Поставки автомобилей в дилерские центры начнутся в первые месяцы 2026 года.

Ключевые вопросы относительно сроков появления новинки на рынке обсуждались на недавней встрече руководителей дилерских структур с генеральным директором «Москвича» Хансом-Петером Мозером. Прозвучавшие заявления свидетельствуют о четком и последовательном плане выхода модели, что стало позитивным сигналом для всех поклонников отечественного автопрома.

Ранее были раскрыты подробности технических характеристик и особенностей нового «Москвич М70» перед началом его продаж.

Источник. Фото — Москвич.