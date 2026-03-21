В Москве объяснили, разрешено ли менять зимние шины на летние уже сейчас

Жителям Москвы пока не рекомендуется спешить с заменой зимней резины на летнюю, предупреждает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы. Специалисты обращают внимание водителей на то, что оптимальное время для перехода на летние шины наступает только при среднесуточной температуре воздуха выше 5–6 градусов, сообщает РИА «Новости».

В ЦОДД подчеркивают важность соблюдения мер безопасности в межсезонье. Водителей просят учитывать погодные условия, чтобы не подвергать риску ни себя, ни других участников дорожного движения. «Призываем мотоциклистов не выезжать на дороги, а автомобилистов — не торопиться менять зимние шины на летние. Настоятельно рекомендуем переходить с зимней резины на летнюю, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов. Это поможет избежать аварий на дороге», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Особое внимание советуют уделить тем автомобилистам, которые планируют поездки за пределы Москвы. По данным экспертов, в Подмосковье температура воздуха ниже, чем в столице, а это увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций при использовании летних шин.

По прогнозам метеорологов, весенняя погода с дневной температурой от +10 до +13 градусов ожидается в московском регионе вплоть до конца марта. В ночные часы в выходные в Москве ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, а с началом новой недели температура воздуха станет чуть выше нуля.

Ранее сообщалось, что стоимость шиномонтажа у официальных дилеров этой весной варьируется от 5 тысяч до 15 тысяч рублей в зависимости от типа и размера шин, а также набора дополнительных услуг.

