Morgan Plus 4 наконец добрался до Америки спустя пять лет

Автомобиль Morgan Plus Four, который дебютировал в 2020 году, не сильно отличается от оригинала, выпущенного еще в далеком 1950 году. К сожалению, он был недоступен для американских поклонников спортивных машин. Но это скоро изменится.

Согласно данным Hagerty, продажи Plus Four, по сообщениям, наконец, начнутся в Америке в начале следующего года, с начальной ценой около $74 500. За эти деньги вы получите редкий спортивный автомобиль с выдающимся стилем и 255 лошадиными силами, упакованными в двухместный автомобиль весом 2 200 фунтов. Morgan заявляет время разгона 0-62 миль в час за 5,2 секунды и максимальную скорость 149 миль в час.

Plus Four будет продаваться в Соединенных Штатах как реплика, что ограничивает годовые продажи всего 325 штук в соответствии с федеральным законодательством. Заказы еще не принимаются, но, по-видимому, у Morgan уже заполнено большинство первоначальной партии на следующий год.

Силовая установка Plus Four поставляется от BMW. Это хорошо знакомый турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, соединенный либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с восьмиступенчатым автоматом. Пока не ясно, будет ли шестиступенчатая коробка доступна в США, но учитывая характер автомобиля, мы, конечно, надеемся на возможность самостоятельного переключения передач.

Несмотря на классический стиль, у Plus Four есть современные системы, такие как система контроля стабильности и ЖК-экран для водителя. Не волнуйтесь, вокруг небольшого дисплея все еще находятся аналоговые приборы, все это установлено на броской алюминиевой панели, которую можно покрасить в цвет кузова, если вы захотите. Обновления на 2025 год включают настройки подвески, изменения в переднем сплиттере и заднем диффузоре, незначительные изменения в фарах и улучшенную аудиосистему. Знаете, все самое интересное.

Мы связались с компанией Morgan, чтобы подтвердить информацию о доступности и ценах на 2025 год. Мы обновим эту статью, если появится новая информация.

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