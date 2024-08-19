Монтойя: Необходимо пройти обучение европейского автоспорта

В мире Формулы 1 есть несколько примеров гонщиков, которые начинали свой путь в других сериях перед тем, как добиться успеха в королевском классе. Один из таких гонщиков - Жак Вильнёв. В 1995 году он стал чемпионом серии CART и победителем Indy 500, а спустя два года дополнил свою коллекцию титулом чемпиона мира в составе Williams.

Другим примером является Хуан-Пабло Монтойя. Хотя он никогда не завоевал чемпионский титул в Формуле 1, в 2002 и 2003 годах дважды финишировал на третьем месте в общем зачете. У колумбийца 7 побед в Формуле 1, а до этого были победы в CART, включая Indy 500. Именно успехи в американской серии позволили ему стать чемпионом в 1998 году.

Однако как Вильнёв, так и Монтойя начинали свой путь в европейских молодежных сериях. Сам Монтойя, чей сын Себастьян выступает в Формуле 3, считает, что для достижения вершин в Формуле 1 необходимо пройти через европейскую школу автоспорта.

«Европейские серии имеют очень высокий уровень, и если вы успешны в Европе, то сможете успешно выступать везде», - поделился Монтойя в интервью GPBlog.

Сын Монтойи, Себастьян, выбрал выступать в Формуле 3, и это был осознанный выбор. «Есть две возможности: либо вы показываете выдающиеся результаты и получаете шанс на F1, либо вам приходится искать другие пути, если результаты не так хороши», - отметил Монтойя.

«Даже если вы выступаете на высоком уровне, но возможности попасть в F1 нет, придется рассматривать альтернативы. Наступает момент, когда нужно принимать такие решения. Мы либо сами примем их, либо кто-то другой предложит нам варианты», - подытожил Монтойя.