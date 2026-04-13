Монтойя поражён: «В Red Bull прозевали Ламбьязе»
Новости

Хуан-Пабло Монтойя прокомментировал переход Ламбьязе в McLaren и выразил удивление решением Red Bull не сохранить ценного специалиста в команде.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.04.2026, 09:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя выразил удивление по поводу решения Red Bull Racing не удерживать Джанпьеро Ламбьязе в команде, не предложив ему аналогичную позицию и условия труда.

По словам Монтойи, Джанпьеро Ламбьязе согласился перейти в McLaren благодаря более высокой должности, которую ему предложили, по сравнению с его ролью в Red Bull.

«В Red Bull, вероятно, понимали, что Ламбьязе достоин большего и способен получить соответствующее предложение», — отметил Монтойя. Он добавил, что не располагает всей информацией, но считает, что учитывая успехи Ламбьязе в Red Bull, команда могла бы предоставить ему схожую роль.

Кроме того, Монтойя высказал мнение, что Макс может задуматься об уходе, если Red Bull не сумеет улучшить свои результаты по ходу текущего сезона.

Источник

Хуан-Пабло Монтойя (27)Джанпьеро Ламбьязе (8)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация