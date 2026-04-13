Монтойя поражён: «В Red Bull прозевали Ламбьязе»

Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя выразил удивление по поводу решения Red Bull Racing не удерживать Джанпьеро Ламбьязе в команде, не предложив ему аналогичную позицию и условия труда.

По словам Монтойи, Джанпьеро Ламбьязе согласился перейти в McLaren благодаря более высокой должности, которую ему предложили, по сравнению с его ролью в Red Bull.

«В Red Bull, вероятно, понимали, что Ламбьязе достоин большего и способен получить соответствующее предложение», — отметил Монтойя. Он добавил, что не располагает всей информацией, но считает, что учитывая успехи Ламбьязе в Red Bull, команда могла бы предоставить ему схожую роль.

Кроме того, Монтойя высказал мнение, что Макс может задуматься об уходе, если Red Bull не сумеет улучшить свои результаты по ходу текущего сезона.