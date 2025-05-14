Монтойя считает, что Сайнс-старший – лучший кандидат в FIA

Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя высказал мнение о возможном кандидате на пост президента FIA - Карлосе Сайнсе-старшем.

По мнению Монтойи, Сайнс-старший является лучшим кандидатом на эту должность. Он отметил, что у них хорошие отношения и подчеркнул, что его кандидатура будет полезна для мира Формулы 1.

Монтойя также заявил, что в последнее время, если что-то идет не так в мире автоспорта, люди начинают обвинять Бена Сулайема. Ему не нравится настойчивость Сулайема в вопросах ругательств, и это снижает его авторитет. Однако, по мнению Монтойи, даже если многие недовольны действиями Сулайема, это не окажет существенного влияния на голосование, так как FIA - это крайне политизированная система.

Хуан-Пабло Монтойя выразил недостаточную уверенность в том, что Карлоса Сайнса-старшего поддержат на выборах. Он отметил, что обычно президенты FIA остаются на своих постах долгие годы, но при этом подчеркнул, что из всех возможных вариантов, Карлос - наилучший выбор. Однако Монтойя выразил сомнения относительно того, зачем Сайнсу-старшему нужно брать на себя такую ответственность, учитывая его текущий статус действующего гонщика и участие его сына в гонках за команду Williams.

Несмотря на это, Монтойя не предвидит проблем с Карлосом Сайнсом-младшим. Он выразил уверенность в том, что если младший Сайнс не допустит серьезных ошибок и его отец не будет вмешиваться в работу стюардов во время гонок, то проблем возникнуть не должно.