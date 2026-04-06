Монтойя советует Audi пригласить Хорнера

Хуан-Пабло Монтойя выступил с предложением пригласить Кристиана Хорнера на пост руководителя команды Audi. Известный бывший пилот Формулы 1 высказал мнение, что Маттиа Бинотто требуется поддержка, а Хорнер мог бы стать идеальным кандидатом на эту должность.

Монтойя подчеркнул, что перед Маттиа стоит непростая задача, и отметил, что тот не стремится заниматься управлением коллектива на постоянной основе. По словам гонщика, Бинотто предпочел бы оставаться в тени. На этом фоне, по мнению Монтойи, в Audi уже заняты поиском главного командного директора.

«Им нужен кто-то вроде Кристиана. Думаю, многие недооценивают масштаб того, что сделал Хорнер, сколько времени он на этом поприще и каких достижений добился. Отношение к нему может быть разным, но его способности неоспоримы», — поделился своим взглядом бывший гонщик.

Ранее сообщалось, что Маттиа Бинотто не намерен искать нового руководителя коллектива, но открыто говорит о необходимости помощника для управления Audi во время гоночных уик-эндов, так как сам не планирует присутствовать на всех подобных мероприятиях.