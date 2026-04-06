Главная Новости Audi Монтойя советует Audi пригласить Хорнера
Новости

Монтойя советует Audi пригласить Кристиана Хорнера на пост руководителя команды Формулы 1, отмечая его опыт и необходимость помощи Маттиа Бинотто.
Демид Поршнев
06.04.2026, 11:37·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Хуан-Пабло Монтойя выступил с предложением пригласить Кристиана Хорнера на пост руководителя команды Audi. Известный бывший пилот Формулы 1 высказал мнение, что Маттиа Бинотто требуется поддержка, а Хорнер мог бы стать идеальным кандидатом на эту должность.

Монтойя подчеркнул, что перед Маттиа стоит непростая задача, и отметил, что тот не стремится заниматься управлением коллектива на постоянной основе. По словам гонщика, Бинотто предпочел бы оставаться в тени. На этом фоне, по мнению Монтойи, в Audi уже заняты поиском главного командного директора.

«Им нужен кто-то вроде Кристиана. Думаю, многие недооценивают масштаб того, что сделал Хорнер, сколько времени он на этом поприще и каких достижений добился. Отношение к нему может быть разным, но его способности неоспоримы», — поделился своим взглядом бывший гонщик.

Ранее сообщалось, что Маттиа Бинотто не намерен искать нового руководителя коллектива, но открыто говорит о необходимости помощника для управления Audi во время гоночных уик-эндов, так как сам не планирует присутствовать на всех подобных мероприятиях.

Источник

Хуан-Пабло Монтойя (26)Кристиан Хорнер (134)Audi (225)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация