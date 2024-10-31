Испанец Монтойя предсказывает: скоро начнут лететь искры.

Бывший гонщик Формулы 1, IndyCar и NASCAR - Хуан-Пабло Монтойя, внимательно наблюдает за развитием событий на гоночных трассах мирового чемпионата. В этом году прогнозировать исход борьбы за титулы и Кубок конструкторов оказалось непросто. Он обратил внимание, что в гонщике Максе Ферстаппене узнает какие-то черты себя, так как и сам отличался агрессивным стилем заездов.

В своих размышлениях Монтойя отметил: "Все надеются, что Ландо Норрис будет активнее атаковать Ферстаппена. Но если гонщики Scuderia Ferrari будут финишировать на первых местах, они могут серьезно сократить отрыв в очках. Эта интрига будет продолжаться до финиша сезона, и борьба за Кубок конструкторов обещает быть захватывающей."

Колумбиец выразил мнение, что команда McLaren показывает отличные результаты, в то время как Red Bull находится в непростой ситуации. Перед началом нового гоночного уик-энда сложно предсказать, кто сможет одержать победу - Red Bull, McLaren или Ferrari.

Неизвестность перед квалификацией добавляет интереса к гонкам. Монтойя отметил, что если раньше Формула 1 казалась предсказуемой, то теперь ситуация изменилась, и болельщики могут ожидать неожиданных поворотов.

Гонщик высказался о Норрисе с положительной стороны, отметив его лидерские качества, но подчеркнул, что многие надеются на его улучшения. Он подчеркнул, что команда McLaren должна улучшить скорость своей машины. Если бы у Норриса был бы конкурентоспособный автомобиль с самого начала сезона, то, возможно, McLaren смогла бы бороться за лидерство с Red Bull.

Монтойя поделился мнением, что у Ферстаппена и его лично какие-то сходства. Он считает, что Норрису нужны удобные условия, чтобы противостоять голландскому гонщику и дать ему понять, на что способен Макс в борьбе.

Он уверен, что Ферстаппен будет продолжать действовать в своем стиле, и в предстоящих гонках зрители увидят много ожидаемых трений. Однако, Монтойя уверен, что это придаст соревнованиям особую остроту и заставит болельщиков насладиться настоящим гоночным шоу.