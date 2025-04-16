Монтойя: Начинается конец Макса в "Ред Булл".

Последние сезоны Макса Ферстаппена в Формуле 1 были насыщены успехами и высоким гонораром. Однако в текущем сезоне гонщик начал выступать за команду McLaren. Бывший участник Формулы 1 - Хуан-Пабло Монтойя - выразил мнение, что Red Bull больше не будет в состоянии предложить гонщику такие же высокие гонорары, как раньше.

По мнению Хуан-Пабло Монтойи, текущий сезон станет неким переломным моментом для Макса Ферстаппена в Red Bull. «Максу посчастливилось попасть за руль лучшей машины, но 2021 год возвращает его в реальность. Он жаждет побед, однако если машина Red Bull окажется не конкурентоспособной, переговоры о новом контракте возможно пройдут по-другому».

«Думаю, что если бы переговоры проходили год назад, когда Тото Вольф явно демонстрировал интерес к подписанию контракта с Максом, условия были бы совсем иными. Запрашиваемая сумма была бы астрономической. McLaren также контактировали с Максом до подписания Пиастри, чтобы понять его ожидания по гонорару, и их запрос также был заоблачным. Теперь перед Максом стоит выбор между высокой зарплатой и быстрой машиной».

«Полгода назад Макс мог запросить любую сумму за переход, и его запрос был бы удовлетворен. Сейчас же ему придется пойти к Тото и попросить меньшую сумму, чем ранее, но с возможностью гонять на их болиде. Вопрос в том, готов ли Макс на такой шаг?»