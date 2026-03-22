Монтойя: «Эдриан Ньюи должен заниматься своим делом»

Хуан-Пабло Монтойя высказался о перспективах Эдриана Ньюи в команде Aston Martin, отметив, что британский инженер должен сконцентрироваться исключительно на технических аспектах работы, а не совмещать их с административными обязанностями.

Бывший пилот Формулы 1, дважды занимавший третье место в итоговой классификации чемпионата и знакомый с Ньюи по совместной работе в McLaren в 2005 году, выразил мнение, что назначение прославленного конструктора на управленческую должность не является удачным решением. Аналогичные взгляды разделяют и многие другие представители автоспортивного сообщества.

«Есть поговорка, суть которой в том, что если ты сапожник, то твоё дело – заниматься сапогами, – приводит слова колумбийца RacingNews365. – По-моему, это как раз случай Ньюи. Может ли он справляться с руководством команды? Вероятно, может. Но я полагаю, что он прежде всего специалист в области техники, а политика – не его дело.

Я считаю, что руководителем команды должен быть очень мудрый человек, который отлично разбирается в политике. Думаю, именно поэтому Тото Вольфф во всём добивается таких успехов – ему всё удаётся».

Анализируя старт нынешнего сезона, Монтойя обратил внимание на серьезные трудности Aston Martin. По его мнению, провальный старт связан прежде всего с неудачными силовыми установками Honda, которые оказались ненадёжными и недостаточно эффективными. Кроме того, шасси AMR26 также не демонстрирует стабильных результатов. Монтойя уверен, что если бы Ньюи посвятил все силы исключительно техническим вопросам, это принесло бы коллективу гораздо больше пользы.

В СМИ также появилась информация о возможном переходе Джонатана Уитли из заводской команды Audi на пост руководителя Aston Martin F1. Однако даже если эта информация подтвердится, приступить к новым обязанностям он сможет только после завершения обязательного «отпуска по уходу за садом», который обычно продолжается не менее шести месяцев.