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Монтедземоло: Соглашение с Льюисом – не маркетинговый трюк

Бывший глава команды Ferrari Лука ди Монтедземоло выразил мнение о том, что подписание контракта с Льюисом Хэмилтоном было правильным шагом для итальянской команды. По словам эксперта, Хэмилтон способен привести Скудерию к чемпионскому титулу.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.12.2024, 19:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший глава команды Ferrari Лука ди Монтедземоло выразил мнение о том, что подписание контракта с Льюисом Хэмилтоном было правильным шагом для итальянской команды. По словам эксперта, Хэмилтон способен привести Скудерию к чемпионскому титулу.

Лука ди Монтедземоло поделился впечатлениями от сезона 2024 года, назвав его непредсказуемым, и отметил, что успехи Ferrari в конце года наполняют его оптимизмом. Однако гонка в Абу-Даби оставила яркий след в сердце Луки: вспоминая события 2010 года, он подчеркнул, что даже четвёртое место Фернандо Алонсо в финале могло принести титул.

Эксперт отметил, что за последние годы у Ferrari не было проблем с пилотами, но признал, что Льюис Хэмилтон - такой же феномен, как Макс Ферстаппен. Подписание контракта с британцем - не просто маркетинговый ход, а стремление Хэмилтона завершить карьеру, став чемпионом за рулём Ferrari.

Лука ди Монтедземоло подчеркнул, что предстоящий сезон может быть очень увлекательным, если Ferrari сможет уменьшить отрыв от лидеров и создать машину, способную быть быстрой в различных условиях и на различных трассах.

Касаясь выступлений Ферстаппена, ди Монтедземоло отметил, что у гонщика не всегда была самая быстрая машина, и в некоторых случаях она оказывалась лишь второй или даже третьей по скорости. В 2024 году Ферстаппену пришлось проявить себя на максимуме, чтобы успешно защитить свой титул.

Источник

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