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Невероятный Renault 5 Turbo 3E с мощностью 533 л.с. по цене от £135,000!

Рено 5 Turbo 3E - «мини-суперкар» с ценой от £135,000, но для поклонников высоких технологий и эксклюзивного дизайна это не помеха. Только 1,980 экземпляров будут произведены, и каждый покупатель сможет выбрать номер своего автомобиля. Автомобиль можно будет дополнительно настроить по своему вкусу, что может подорожать до £200,000.
РедакцияР
Редакция
22.04.2025, 15:22·2 мин
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Фото: autoexpress

Безумный Renault 5 Turbo 3E, по словам его создателей, является "мини-суперкаром", поэтому ему была назначена стартовая цена впечатляющая - 135 000 фунтов стерлингов, поскольку открылся список ожидания для этого ручного сбора, в основном из карбона, горячего хэтчбека на стероидах.

Будет построено всего 1 980 экземпляров - это дань году запуска оригинального, абсолютно безумного Renault 5 Turbo, и каждый, кто сейчас заказывает машину, не только получит приоритетное место в очереди, но и сможет выбрать конкретный номер своего автомобиля.

Затем, к началу следующего года, клиенты смогут настроить Turbo 3E по своему усмотрению, и наиболее кастомизированные автомобили могут обойтись покупателям близко к 200 000 фунтов. Это означает, что этот небольшой французский горячий хэтчбек может обойтись покупателям примерно тем же самым, что и Porsche 911 GT3 RS.

Однако, по словам главного дизайнера Renault Жиля Видаля в интервью Auto Express, для многих покупателей Turbo 3E такие суммы будут копейкой, особенно если сравнивать суперкары и даже гиперкары, уже заполнившие их гаражи. Или, как он выразился: "Для таких парней это будет как для меня покупка чашки кофе, в общем-то".

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