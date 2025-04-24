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Восхитительный Renault 5 Turbo 3E с 533 л.с. уходит со скоростью молнии, несмотря на цену в £135,000

В списке ожидания на абсурдный Renault 5 Turbo 3E появились первые 500 экземпляров этого карманного суперкара, хотя начало продаж было всего два дня назад! При этом стартовая цена автомобиля составляет £135,000. Успейте стать обладателем этой раритетной модели!
РедакцияР
Редакция
24.04.2025, 17:31·2 мин
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Фото: autoexpress

Очередь на абсурдный Renault 5 Turbo 3E открылась всего два дня назад, однако первые 500 из 1 980 экземпляров этого ручного суперкара карманного размера уже были распроданы!

Это еще более впечатляющее достижение, если учесть, что цена стартовой версии этого горячего хэтчбека на стероидах составляет £135 000. Однако счастливчики, которым удастся приобрести Turbo 3E, получат почти безграничные возможности для настройки, и наиболее индивидуализированные автомобили, скорее всего, будут стоить около £200 000.

Это столько же, сколько стоит Porsche 911 GT3 RS. Однако, как отметил главный дизайнер Renault Жиль Видал ранее в этом году, для людей, которые, скорее всего, купят эту машину, это копейки, учитывая, что их гаражи, скорее всего, населены суперкарами и гиперкарами.

Как сказал Видал: "Для таких ребят это будет как покупка мною чашки кофе, в общем-то".

Очевидно, что по крайней мере 500 человек имеют достаточно наличности, чтобы потратить ее на R5 Turbo 3E. Те, кто уже закрепил за собой один автомобиль, получат приоритетное место в очереди на производство и возможность выбрать точное количество автомобилей.

Общее количество Turbo 3E, которые будут произведены, является данью оригинальному, поразительному Renault 5 Turbo, который был выпущен в 1980 году.

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