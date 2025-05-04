В гонке молнии могут стать причиной ее приостановки

В Майами в воскресенье царит неутешительная погода - дождь периодически идет на трассе, из-за чего было принято решение отменить гонку женской F1 Academy. Тем не менее, парад пилотов, начавшийся за два часа до начала гонки, прошел при безоблачной погоде. Однако свежий прогноз погоды предвещает ливневые дожди на момент старта Гран При Майами.

Помимо дождей, синоптики прогнозируют и молнии. В связи с этим Международная автомобильная федерация (FIA) выпустила специальную инструкцию для команд, в которой описала порядок действий в случае остановки гонки из-за молний.

Согласно местному законодательству, которое обязательно для соблюдения в Формуле 1, спортивное мероприятие может быть приостановлено не только при появлении молний над трассой, но и при грозе или даже "угрожающем виде неба". После перерыва возобновление гонки рекомендуется не ранее чем через 30 минут.

В случае молний гонка будет приостановлена, все автомобили должны вернуться в пит-лейн, где механики откатят их в боксы. При благоприятной погоде возобновление гонки будет возможно после уведомления команд директором гонки не позднее чем за 18 минут до старта.