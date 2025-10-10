Оценки будущего Калле Рованпери разошлись

Финский автогонщик Калле Рованперя, двукратный чемпион мира по ралли WRC, недавно отметил свое 25-летие и вскоре после этого объявил о решении покинуть мировое первенство по ралли, чтобы сосредоточиться на выступлениях в кольцевых гонках.

Британское издание The Race опубликовало мнения своих журналистов о Калле, которого в автоспортивном сообществе нередко называют «Максом Ферстаппеном мирового ралли». Это прозвище закрепилось за ним не только благодаря его рекордным достижениям — Рованперя остается самым молодым победителем этапа WRC и самым молодым чемпионом серии — но и из-за его гоночной семьи: его отец, Харри Рованперя, долгое время выступал в WRC и одержал одну победу.

Несмотря на различия в карьере Рованпери и американца Колтона Херты, их часто сравнивают. Херта недавно подписал контракт резервного пилота с Cadillac F1 и в следующем году дебютирует в Формуле 2. В свою очередь, Калле готовится к выступлениям в японской серии Super Formula, через которую прошли такие пилоты, как Пьер Гасли и Лиам Лоусон.

Эксперты отмечают: «Если его конечная цель — Формула 1, то вероятность успеха у Рованпери даже ниже, чем у Херты. Ему потребуется преодолеть более длинный путь и приложить большие усилия. Super Formula — крайне сложная категория, а после нее этап в Ф2 станет еще одним серьезным вызовом».

Тем не менее, если Калле сумеет проявить себя в кольцевых сериях — а это пока вопрос открытый — в будущем у него могут появиться шансы на переход в Формулу 1, возможно, даже выше, чем у Херты.

Аргументируется это тем, что Колтон Херта связан лишь с программой Cadillac, тогда как Рованперю поддерживают такие крупные организации, как Red Bull, владеющая двумя командами Формулы 1, и Toyota, которая расширяет сотрудничество с Haas F1.

Однако среди специалистов есть и другое мнение: возможно, не стоит загадывать, каких успехов добьется Калле в новой дисциплине. Гораздо интереснее наблюдать за его переходом из ралли в кольцевые гонки, поскольку он однозначно обладает талантом и скоростью.

Пока сам Рованперя не знает, что его ждет впереди, но очевидно, что он приложит все усилия, чтобы максимально использовать предоставленный ему шанс.

Интересно, что подобные переходы сейчас становятся трендом: Макс Ферстаппен недавно одержал победу на «Северной петле» Нюрбургринга за рулем Ferrari GT3, а Колтон Херта готовится к дебюту в Формуле 2 после выступлений в IndyCar.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что Калле предстоит преодолеть серьезные трудности. Ралли и кольцевые гонки — это разные школы, а в кольцевых дисциплинах сейчас выступает множество молодых гонщиков, с детства прошедших школу картинга и добившихся значительных результатов именно в этом виде автоспорта.

Фото: F1news.ru

Одно из ключевых отличий ралли — необходимость постоянно адаптироваться к меняющимся условиям, управляя машиной WRC на пределе возможностей. В кольцевых гонках, напротив, гонщики стремятся постоянно извлекать максимум из техники, а более высокие стандарты безопасности на трассах позволяют иногда компенсировать ошибки.

The Race приводит мнение Эмануэле Пирро, бывшего автогонщика и президента FIA по гонкам на одноместных машинах: «У молодых гонщиков все больше закрепляется установка всегда ехать на пределе, и им становится труднее регулировать свой темп. Почему при переходе из кольца в ралли часто случаются аварии? Потому что в ралли нельзя постоянно ехать на максимальной скорости».

Рованперя, напротив, теперь должен перестроиться и научиться подходам, которые не характерны для раллийных гонщиков. В первые сезоны он окажется в роли догоняющего.

Однако недооценивать талант финского гонщика не стоит. Если он принял такое решение, значит, уверен в своих силах, да и его партнеры по-прежнему верят в него. За его прогрессом в Super Formula будет интересно следить, ведь в этой серии добиваются успеха только действительно одаренные пилоты.

В разное время в Super Formula побеждали такие гонщики, как Пьер Гасли (ставший вице-чемпионом), Алекс Палоу, Пато О’Вард, а совсем недавно — Лиам Лоусон. В 2023 году новозеландец был близок к титулу, но ему немного не повезло.

Пока Калле не начнет выступать в Super Formula, нет причин делать поспешные прогнозы о его успехах или неудачах. Возможно, именно в кольцевых гонках он сможет раскрыть новые стороны своего таланта. Сейчас у него просто не было возможности это продемонстрировать.