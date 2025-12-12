Mitsubishi Outlander PHEV станет флагманом новой линейки моделей бренда в Великобритании

Mitsubishi официально объявила о возвращении на британский рынок: первым легковым автомобилем бренда станет новый Outlander PHEV, который поступит в продажу в Великобритании в следующем году.

Среднеразмерный внедорожник с подключаемым гибридным приводом был пионером в своем сегменте еще в 2012 году, но теперь ему предстоит конкурировать с растущим числом соперников из Японии, Китая и Европы.

В новом поколении Outlander будет доступен только с одной высокотехнологичной гибридной силовой установкой. Она сочетает в себе атмосферный бензиновый двигатель объемом 2,4 литра с четырьмя цилиндрами, два электромотора и литий-ионную аккумуляторную батарею. Суммарная максимальная мощность составляет 304 л.с., а заявленный запас хода — 500 миль на одной заправке и зарядке.

Еще одной особенностью Outlander станет возможность установки до семи посадочных мест, что обычно доступно только в моделях более высокого класса, таких как Kia Sorento, Volkswagen Tayron и Hyundai Santa Fe.

Пока это официально подтвержденные данные, однако известно, что нынешняя версия Outlander уже реализуется на рынках континентальной Европы и других странах. Дополнительная информация, полученная неофициально, раскрывает некоторые подробности модели, которая появится в Великобритании в следующем году.

В частности, подтвержден запас хода на электротяге — 50 миль, а также возможность работы силовой установки в двух различных режимах для повышения эффективности. На малых скоростях Outlander функционирует по принципу гибрида-расширителя хода: бензиновый двигатель служит генератором для подзарядки батареи.