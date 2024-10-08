Mitsubishi L200 теперь доступен в России за менее чем 5 млн рублей.

Летом текущего года новейшие модели пикапов Mitsubishi L200 были представлены на российском автомобильном рынке по цене от 5,4 до 5,7 миллионов рублей. Но уже к октябрю цена на этот автомобиль снизилась до 4,39 миллиона.

За полноприводный пикап, оснащенный 184-сильным дизельным двигателем объемом 2,4 литра и автоматической коробкой передач, московский дилер запросил около 4,81 миллиона рублей. В данной конфигурации автомобиль имеет электронный документ об онлайн-продаже транспортного средства (ЭПТС), наличие у продавца, а также взимание коммерческого утильсбора уже учтено в прайс-листе. У другого поставщика в Москве аналогичная модель Mitsubishi L200 оценивается в 4,84 миллиона. В то же время за такой же пикап в Красноярске просят немного больше – 4,89 миллиона рублей.

Пикап с 184-сильным двигателем и механической коробкой передач обойдется покупателям дешевле. В Красноярске данный автомобиль можно приобрести за 4,29 миллиона рублей.

Тем не менее, существуют более доступные варианты: здесь механическая коробка передач комплектуется двигателями мощностью 128 и 150 лошадиных сил. Цена на такие модели колеблется от 4,39 до 4,55 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что в Австралии пикап Mitsubishi L200 получил модификацию GLX-R с полным приводом и базовой подвеской.