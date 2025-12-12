Пикап Mitsubishi L200 вернётся на рынок в 2026 году

Компания Mitsubishi объявила о возвращении на британский рынок новых автомобилей, а вместе с этим подтвердила и релиз пикапа L200 в седьмом поколении Series 7.

Модель L200 уже известна автолюбителям из других стран под именем Triton, где она успешно продается. Информацию о стоимости автомобиля в Великобритании производитель пока не раскрывает, однако появление новинки в британских автосалонах ожидается летом 2026 года. Тем, кто не готов ждать, сервис Auto Express Buy A Car предлагает среднюю экономию почти £7,000 при покупке конкурентов, например, Ford Ranger.

По заявлениям Mitsubishi, L200 Series 7 получил «брутальный, ультрасовременный экстерьер», а салон модели отличается прогрессивным дизайном, новейшими технологиями и улучшенным качеством материалов. Окончательное мнение о материалах будет сформировано после теста автомобиля, но уже сейчас очевидно, что внешность новинки соответствует духу предыдущих поколений L200.

В движение Series 7 приводит 2,4-литровый дизельный двигатель с двойным турбонаддувом и четырьмя цилиндрами. Этот мотор был модернизирован по сравнению с предыдущей версией и теперь выдает больше мощности и крутящего момента. На рынках, где модель продается как Triton, двигатель развивает до 201 л.с., что заметно превышает 162 л.с., предлагаемых 1,9-литровым дизелем в Isuzu D-Max. Вариант для Великобритании с этим мотором сможет буксировать прицеп массой до 3,500 кг и перевозить груз до 1,335 кг.

Автомобиль оснащён новой системой полного привода с возможностью переключения между двух- и четырёхколёсным режимами. Кроме того, L200 получил понижающую передачу с центральным блокируемым дифференциалом и семь режимов вождения: Normal, ECO, Gravel, Snow, Mud, Sand и Rock.

В версии с двойной кабиной новый L200 стал длиннее на 95 мм и выше на 15 мм по сравнению с предшественником, при этом ширина осталась прежней — 1,815 мм.

Фото: autoexpress



Сегмент пикапов в Великобритании заметно сократился за последние годы: с рынка ушли Nissan Navara, Mercedes X-Class и Fiat Fullback. Сам Mitsubishi L200 покинул страну в 2021 году, когда японская марка прекратила свою деятельность на территории Великобритании.

Однако при возвращении на рынок новинке предстоит конкурировать с обновлённым Toyota Hilux, который на данный момент признан лучшим пикапом года, а также с Ford Ranger, KGM Musso и Isuzu D-Max.