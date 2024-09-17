Главная Новости Продажи Снижение мирового авторынка составило 3,5% в августе.
Новости

Снижение мирового авторынка составило 3,5% в августе.

Согласно отчету консалтинговой компании GlobalData, объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей по всему миру в августе снизился на 3,5% и составил 6,89 миллиона машин.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.09.2024, 17:12·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Согласно отчету консалтинговой компании GlobalData, объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей по всему миру в августе снизился на 3,5% и составил 6,89 миллиона машин. Это на 0,1% выше показателя за восемь месяцев текущего года, который достиг 56,23 миллиона единиц.

Лидером автомобильных продаж в мире в августе стала Китай, где было реализовано 1,97 миллиона автомобилей. Однако этот показатель на 9,8% ниже, чем в августе 2023 года. США в свою очередь показали прирост на 7,1%, с продажами 1,43 миллиона машин.

Авторынки Западной Европы уменьшились на 17,1% и достигли 0,76 миллиона автомобилей в августе. В то время как в странах Восточной Европы продажи увеличились на 6%, составив 0,36 миллиона машин. Рост продаж в это время связывают с Россией, где наблюдается активность покупателей перед введением новой шкалы утилизационного сбора в октябре, что приведет к увеличению цен на автомобили.

В Южной Америке продажи выросли на 12,2% и достигли 0,26 миллиона машин за месяц. Среди других стран отмечается Япония с объемом продаж в 0,33 миллиона автомобилей (-3,4%), Канада с 0,16 миллиона проданных машин (+1,7%) и Южная Корея, где было реализовано 0,13 миллиона автомобилей, что на 2,1% меньше, чем годом ранее.

Источник

Легковые автомобили (88)Продажи (235)Автомобильные рынки (20)Мировой авторынок (19)Легкие коммерческие автомобили (31)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация