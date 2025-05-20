Апрель принес рост мирового авторынка на 6%

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле 2025 года увеличились до 7 324 712 единиц по всему миру, что на 6% превышает прошлогодние показатели. Общий объем мирового авторынка за первые четыре месяца текущего года составил 29 243 912 машины, увеличившись на 5,9%. Эту информацию сообщила консалтинговая компания GlobalData, ссылаясь на данные Just Auto.

Китай остается лидером мирового автомобильного рынка в середине весны, где было продано 2 055 153 автомобиля (+12% по сравнению с апрелем 2024 года). В то же время в США было реализовано 1 473 995 машин, что на 11,3% больше, чем в прошлом году.

Автомобильные продажи в странах Западной Европы в апреле уменьшились на 2,2%, достигнув отметки в 1 085 892 единицы. А в Восточной Европе объем продаж снизился на 1,3% и составил 367 605 автомобилей.

В Южной Америке за месяц было продано 248 039 автомобилей, что на 3,6% больше, чем в апреле прошлого года. Следует отметить, что среди крупнейших мировых рынков автомобилей также преуспевают Япония (339 790 шт.; +10,5%), Южная Корея (148 332 шт.; +6,9%) и Канада (178 787 шт.; +7,8%).