Запрет на использование электронных устройств за рулем: инициатива Минтранса

Министерство транспорта РФ готовит нововведение для водителей – запрет на использование электронных устройств за рулем. По информации "Парламентской газеты", водителям будет запрещено не только смотреть видео или курить сигареты, но даже пользоваться навигатором, который требует рукоприкладства.

Планируется внести изменения в несколько статей Правил дорожного движения. Новая формулировка предполагает, что нельзя использовать устройства, отвлекающие от управления транспортным средством. Это предлагается квалифицировать как нарушение ПДД.

Член Общественной палаты, вице-председатель "Комитета по защите прав автовладельцев" Александр Холодов призывает к широкому обсуждению нововведения. Он отмечает, что дальнобойщики, использующие рации с тангентами, тоже будут затронуты запретом. Холодов предлагает рассмотреть возможность введения запретов только на трассах или при высокой скорости.

Проект находится на этапе общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. Нововведение вызывает разные мнения и требует внимательного рассмотрения со стороны общественности.