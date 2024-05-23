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Минпромторг объявил дату начала производства обновленного Aurus Senat

В информационном агентстве Монпромторг Российской Федерации объявили о том, что модернизированную версию Aurus Senat начнут выпускать на заводе в городе Елабуга к концу 2025 года. Основные изменения затронули экстерьер роскошного автомобиля.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.05.2024, 11:42·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В информационном агентстве Монпромторг Российской Федерации объявили о том, что модернизированную версию Aurus Senat начнут выпускать на заводе в городе Елабуга к концу 2025 года.

Основные изменения затронули экстерьер роскошного автомобиля. Так, лицевая часть Aurus Senat заметно преобразилась - была обновлена решетка радиатора, передний бампер, оптика стала более современной, а также появился новый капот.

Крылья также претерпели изменения. Благодаря этим доработкам, изысканный российский лимузин приобрел более современный вид.

Особо стоит отметить, что за внешние изменения автомобиля ответственны исключительно отечественные дизайнеры.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что цена на российский внедорожник Aurus Komendant превысила отметку в 50 миллионов рублей.

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