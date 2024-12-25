Минпромторг разрабатывает новый инвестиционный режим для китайских брендов, но АвтоВАЗ и КАМАЗ выступают против

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) готово рассмотреть предложения китайских автопроизводителей. По данным источников, ведомство ведет переговоры с марками, не удовлетворившими требования по утилизационному сбору для получения полной компенсации. В рамках обсуждения рассматривается внедрение формулы 30-30-30 для поощрения инвестирования в автопроизводство в России.

Планируемая реформа предусматривает частичную компенсацию от государства для иностранных производителей, инвестирующих в автопроизводство, локализацию комплектующих и затраты на маркетинг на российском рынке. Целью является стимулирование китайских брендов наращивать инвестиции в локализацию производства автомобилей на территории России.

По информации СМИ, окончательное решение по новому инвестиционному режиму ожидается к концу 2024 года. Возможно, что вместо формулы 30-30-30 власти рассмотрят вариант отсрочки ужесточения текущей системы баллов за локализацию.

Интересно, что против предложенных преференций для китайских производителей выступают "АвтоВАЗ" и КамАЗ. Они опасаются, что данная инициатива может дать китайским маркам конкурентное преимущество в бюджетном сегменте.

Ранее эксперты опубликовали список самых популярных подержанных автомобилей среди россиян. Согласно данным "Автоновостей дня", лидирующие позиции в этом списке занимают модели LADA.