Лимитированная версия минивэна Renault Kangoo для любителей активного отдыха

У Renault Kangoo появилась новая версия, которая призвана удовлетворить потребности тех, кто любит активный отдых. Этот лимитированный вариант получил название Limited и уже доступен для приобретения с четверга, 9 января. Цена минивэна 2025 года составляет 3,95 миллиона иен, что примерно равно 2,5 миллионам рублей.

Европейцы хорошо знают Kangoo как автомобиль, идеально подходящий для путешествий и активного отдыха. Такой же подход хотят представить и на японском рынке автопроизводители из Франции.

В новом минивэне предусмотрен комфортабельный салон, обеспечивающий удобство и простор, а также вместительный багажник. В специальной версии Limited предлагаются легкосплавные 16-дюймовые диски от O.Z, оригинальные кузовные демпферы COX, черные накладки на эмблемы, рейлинги на крыше и даже фирменный складной велосипед. Покрасить кузов минивэна можно в один из двух цветов: классический белый или ярко-желтый. Каждого цвета доступно всего 25 автомобилей.

Эта специальная версия основана на стандартной модели Creative с бензиновым двигателем. Местное отделение Renault надеется, что новинка будет популярна среди поклонников бренда.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о появлении в российских автосалонах второго поколения Renault Duster в обычном кузове по цене 2,85 миллиона рублей.