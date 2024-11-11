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Минивэн Hyundai Staria больше не будет предлагаться с дизельным двигателем на ключевом рынке.

Минивэн Hyundai Staria в Германии больше не предлагается с дизельным двигателем. Теперь автомобиль доступен исключительно в гибридной версии, что означает отсутствие тягово-сцепного устройства для буксировки прицепа.
РедакцияР
Редакция
11.11.2024, 12:43·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Минивэн Hyundai Staria в Германии больше не предлагается с дизельным двигателем. Теперь автомобиль доступен исключительно в гибридной версии, что означает отсутствие тягово-сцепного устройства для буксировки прицепа. Однако гибридная модель обещает быть более экономичной.

Салон Hyundai Staria Hybrid может быть рассчитан на девять или семь мест. Цены остались на том же уровне: базовая версия доступна за €48 100, средняя комплектация – за €53 600, а топовая трехрядная версия начинается от €57 550.

В целом, корейский минивэн по-прежнему остается более доступным, чем, например, Volkswagen Multivan T7. В других странах еще можно встретить дизельные модификации Hyundai Staria.

Однако в Европе производителям пришлось внести изменения в модельный ряд из-за предстоящего экостандарта «Евро-7».

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

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