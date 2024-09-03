Mini отзывает 140 000 электромобилей из-за риска возгорания батареи

Отзыв затрагивает 12 535 моделей Mini Cooper SE 2020-2024 годов выпуска. Согласно отчету о безопасности отзыва Национальной администрации безопасности движения на дорогах, высоковольтовая батарея может быть изготовлена не в соответствии с техническими характеристиками автопроизводителя. В документе не указано прямой причины, говорится: "В высоковольтовой батарее или высоковольтовой системе могут возникнуть неисправности, вызванные различными причинами".

Неисправность может привести к короткому замыканию, перегреву батареи и вызову "теплового события", то есть пожара. Это даже может произойти, когда электромобиль не используется, но водителю появится предупреждающее сообщение.

Компания BMW Северная Америка заявила, что ей не известны случаи травм или аварий, связанных с этой проблемой. Она начала расследование после случая теплового события с Mini в октябре 2023 года, прежде чем узнать в январе 2024 года о втором инциденте, произошедшем в Германии.

Mini обновит потенциально затронутые автомобили новым программным обеспечением, которое включает диагностическую функцию, способную обнаруживать неисправности в высоковольтовой батарее и разряжать ее ниже 30 процентов. Обновление бесплатное, и автопроизводитель начнет уведомлять владельцев 7 октября.