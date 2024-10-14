Mini выпускает свои первые электрические автомобили John Cooper Works

Теперь у бренда из Оксфорда есть версия John Cooper Works без дополнительного увеличения мощности, что напоминает M Sport Package у материнской компании BMW. Но это вызывает путаницу, потому что эти модели предлагаются наряду с полноценными JCW.

После представления Countryman JCW с бензиновым двигателем, Mini теперь запускает свои первые модели производительности с нулевыми выбросами. John Cooper Works Electric и John Cooper Works Aceman сделаны по одному и тому же образцу. Первая - это трехдверный хэтчбек, в то время как вторая является более практичным пятидверным кроссовером. Электромобили устанавливаются на одной и той же платформе и имеют большую мощность, а также дополнительные изменения в аппаратной части.

Фото: Motor1.com

Электрическая пара работает только на передний привод, используя один двигатель мощностью 255 л.с. и моментом 350 Нм. JCW добавляет дополнительные 40 л.с. (30 кВт) и 20 Нм (15 фунт-фут) по сравнению с Cooper Hardtop и Aceman в версии SE. Mini заявляет разгон до 100 км/ч за 5,9 секунды для хэтчбека и за 6,4 секунды для субкомпактного кроссовера. Это означает, что хэтчбек в настоящем облике JCW быстрее на 0,8 секунды, а пятидверная модель быстрее на 0,7 секунды по сравнению с предыдущими версиями.

Чтобы добавить остроты, Mini добавила функцию бустера, которая временно увеличивает мощность на 27 л.с. (20 кВт). Это должно пригодиться при обгоне или когда вы хотите максимально использовать потенциал электродвигателя во время ускорения. Электрические модели JCW также получили улучшенные тормоза для повышенной эффективности торможения и стандартные шины с "высоким сцеплением".

Решение Mini запустить комплектацию JCW затрудняет понимание, какая машина является настоящей, а какая - имитатором. Мы знаем, что у настоящих моделей производительности разные диски. У хэтчбека - 18-дюймовые сплавы, в то время как у кроссовера - более крупный набор на 19 дюймов. Обе модели имеют больше эмблем JCW и дополнительные красные акценты, но в целом они выглядят практически одинаково с менее мощными версиями, носящими то же имя. Помимо обычной эмблемы JCW, у трехдверной модели есть мотив клетчатого флага на задней двери, но у Aceman его нет.

Внутри все как обычно, где подлинные модели JCW отличаются красно-черной тематикой. Подсветка в потолке выделяет их среди обычных Cooper 3-Door и Aceman в исполнении JCW. Как и все остальные Mini, сиденья обтянуты искусственной кожей. На передних сиденьях есть многоцветная вязаная ткань и красные контрастные строчки.

Ни Cooper JCW, ни Aceman JCW не поступят в продажу в Соединенных Штатах. Ну, по крайней мере, пока что. Оба электромобиля эксклюзивно собираются в Китае, но это собирается измениться. С 2026 года Mini начнет собирать обе машины на родине, в Оксфорде. Вероятно, хотя бы одна из них попадет в Северную Америку, как только начнется производство в Великобритании.

Технически электрический хэтчбек и кроссовер не производятся непосредственно Mini или BMW. Автомобили собирает компания Spotlight Automotive. Если это название вам ничего не говорит, это совместное предприятие BMW Group и Great Wall Motor в Китае в равных долях. Электромобили собираются на новом заводе, способном производить до 160 000 транспортных средств в год на территории провинции Цзянсу.

Начиная с сегодняшнего дня, Mini демонстрирует электрические модели JCW на Парижском автосалоне 2024 года. Модели John Cooper Works с бензиновыми двигателями за пределами Countryman все еще планируются. Трехдверный горячий хэтчбек последует за спортивным производным из недавно представленного Кабриолета.