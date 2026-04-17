Мика Сало прогнозирует переход Ферстаппена в другую команду

Макс Ферстаппен, известный своей критикой грядущего регламента Формулы 1 на 2026 год, в нынешнем сезоне сталкивается с серьезными трудностями. Четырёхкратный чемпион мира пока не смог подняться выше шестого места, чего он достиг только на Гран-при Австралии. Следом в Китае его выступление завершилось досрочно из-за технических проблем, а на этапе в Сузуке Ферстаппен смог заработать лишь четыре очка, финишировав восьмым.

Очевидно, что поводов для оптимизма у пилота немного. По мнению самого Ферстаппена, источник проблем кроется вовсе не в его собственных действиях, а в техническом состоянии болида RB22. Коллектив Red Bull Racing, по его словам, прилагает максимум усилий для исправления ситуации, однако сроки и возможные результаты этих усилий пока остаются под вопросом.

В связи с этим вновь зазвучали разговоры о будущем голландского гонщика в Формуле 1. В частности, отмечается вероятность того, что Ферстаппен может рассмотреть вариант завершения своей карьеры в главной гоночной серии.

Бывший пилот чемпионата мира Мика Сало, выступавший в период с 1994 по 2002 год, выразил мнение, что уход Ферстаппена стал бы серьёзной потерей для Формулы 1. Сало также подчеркнул возрастающий интерес Макса к гонкам класса GT и его подготовку к участию в «24 часах Нюрбургринга» в мае.

«Это будет по-настоящему серьёзной потерей, – приводит слова Сало финская газета Ilta-Sanomat. – Мне нравится его стиль пилотирования. На трассе он действует агрессивно и в целом демонстрирует невероятное мастерство. В общем, Ф1 много потеряет, зато какие-то другие серии могут получить прекрасное пополнение.

Но если гонщику перестаёт нравиться этот спорт, значит, надо заняться чем-то другим. Не думаю, что из-за Макса Формула 1 должна как-то измениться, потому что спорт в целом намного больше и важнее любого отдельно взятого гонщика. Формула 1 должна развиваться и двигаться дальше, ведь и в прошлом было немало чемпионов, принимавших решение о завершении карьеры.

В любом случае я не думаю, что по ходу сезона могут произойти какие-то существаенные изменения, как бы ни развивались дальнейшие события. Из соображений безопасности что-то можно подкорректировать, чтобы избежать разницы в скоростях машин, преследующих друг друга, ведь сейчас она может достигать 70-80 км/ч.

Но, по-моему, есть два самых важных фактора: особенности поведения новых машин на трассе и не слишком эффективная RB22. Не думаю, что четырёхкратного чемпиона мира сильно вдохновляет перспектива выступать в гонках ради того, чтобы в итоге финишировать в конце первой десятки».

Мика Сало также отметил, что интерес Ферстаппена к Формуле 1 может вернуться, если изменится характер гонок и улучшится управляемость машин нового поколения. В то же время бывший пилот поддержал мнение ряда экспертов о возможности расставания Mercedes с Джорджем Расселлом, особенно учитывая однолетний контракт британского гонщика.

Отвечая на вопрос о том, какой вариант развития карьеры Ферстаппена кажется ему более вероятным — смена команды или уход из Формулы 1, Мика Сало выразил уверенность, что переход в другую команду выглядит более реалистичным.

«Смена команды. Red Bull в этом сезоне однозначно не слишком конкурентоспособна, к тому же из этой команды продолжается исход ключевых сотрудников. Но если Макс всё-таки решит уйти из Ф1, то было бы интересно посмотреть на него в американской серии IndyCar».