Мик Шумахер: «К овалам нельзя относиться легкомысленно»

На автодроме Phoenix Raceway, расположенном в Аризоне, завершились финальные предсезонные тесты IndyCar. Одним из участников заездов стал Мик Шумахер, который готовится к своему дебютному выступлению в этой американской серии.

Мик Шумахер проводил тестовые сессии вместе с командой Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). Для немецкого гонщика это был первый опыт пилотирования на коротком овале: длина круга на трассе в Финиксе составляет ровно одну милю.

В интервью американскому журналисту Маршаллу Пруэтту Мик поделился первыми впечатлениями от тестов: «Понятно, что этот овал намного короче, чем на автодроме в Хомстеде, но мне было интересно, и пока всё идёт неплохо…» По словам Шумахера, большую помощь в освоении новой для него дисциплины оказывают напарники по команде — Грэм Рэйхол и Луи Фостер. Вместе с ними он работал над гоночным темпом и собирал необходимые данные для подготовки к будущим соревнованиям.

Грэм Рэйхол отметил, что каждая трасса в календаре IndyCar отличается своими уникальными особенностями, а разнообразие овалов добавляет сложности в подготовке. Сам Мик подчеркнул, что пилотирование на новой трассе оказалось для него интересным опытом.

Шумахер добавил, что к овалам необходимо относиться с особой осторожностью, особенно во время тестов, когда основной задачей является обучение и постепенное привыкание к машине, а не достижение результатов. Сейчас он продолжает исследовать нюансы управления техникой IndyCar и увереннее чувствует себя за рулём.

Старт сезона в IndyCar состоится совсем скоро: первая гонка пройдёт на городской трассе в Сент-Питерсберге. Уже 7 марта Мику Шумахеру предстоит впервые выступить на этапе в Финиксе, где сейчас завершились тесты. В ходе подготовки он проехал 222 круга и по итогам тестовой сессии занял 18-е место в протоколе.