Главная Новости Мик Шумахер Мик Шумахер: «К овалам нельзя относиться легкомысленно»
Новости

Мик Шумахер: «К овалам нельзя относиться легкомысленно»

Мик Шумахер завершил тесты IndyCar на овальном автодроме Phoenix Raceway с командой Rahal Letterman Lanigan Racing и готовится к дебюту в американской серии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.02.2026, 10:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

На автодроме Phoenix Raceway, расположенном в Аризоне, завершились финальные предсезонные тесты IndyCar. Одним из участников заездов стал Мик Шумахер, который готовится к своему дебютному выступлению в этой американской серии.

Мик Шумахер проводил тестовые сессии вместе с командой Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). Для немецкого гонщика это был первый опыт пилотирования на коротком овале: длина круга на трассе в Финиксе составляет ровно одну милю.

В интервью американскому журналисту Маршаллу Пруэтту Мик поделился первыми впечатлениями от тестов: «Понятно, что этот овал намного короче, чем на автодроме в Хомстеде, но мне было интересно, и пока всё идёт неплохо…» По словам Шумахера, большую помощь в освоении новой для него дисциплины оказывают напарники по команде — Грэм Рэйхол и Луи Фостер. Вместе с ними он работал над гоночным темпом и собирал необходимые данные для подготовки к будущим соревнованиям.

Грэм Рэйхол отметил, что каждая трасса в календаре IndyCar отличается своими уникальными особенностями, а разнообразие овалов добавляет сложности в подготовке. Сам Мик подчеркнул, что пилотирование на новой трассе оказалось для него интересным опытом.

Шумахер добавил, что к овалам необходимо относиться с особой осторожностью, особенно во время тестов, когда основной задачей является обучение и постепенное привыкание к машине, а не достижение результатов. Сейчас он продолжает исследовать нюансы управления техникой IndyCar и увереннее чувствует себя за рулём.

Старт сезона в IndyCar состоится совсем скоро: первая гонка пройдёт на городской трассе в Сент-Питерсберге. Уже 7 марта Мику Шумахеру предстоит впервые выступить на этапе в Финиксе, где сейчас завершились тесты. В ходе подготовки он проехал 222 круга и по итогам тестовой сессии занял 18-е место в протоколе.

Источник

Мик Шумахер (34)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация