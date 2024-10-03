Мик Шумахер не меняет цели

Молодой гонщик Мик Шумахер с начала 2022 года не принимает участие в заездах в рамках чемпионата Формулы 1. Он остаётся резервным пилотом команды Mercedes и выступает за Alpine в серии WEC. Однако, будущее спортсмена пока остаётся под вопросом.

По информации издания Speedweek, на одном из картинговых мероприятий в городе Керпен Мик Шумахер уклонялся от ответов на вопросы журналистов. Когда его спросили о планах на следующий сезон, гонщик пояснил: "Ответа пока нет".

В своём комментарии Мик отметил: "Конечно, моя цель остаётся неизменной, но важен фактор времени. В мире Формулы 1 решающую роль играет быть в нужном месте в нужное время, и я сосредотачиваюсь на этом в настоящий момент".

"Когда я выступал в Формуле 1, все не сложилось так, как планировалось. Именно поэтому я предпочитаю не задерживаться в прошлом, а смотреть в будущее, веря в то, что мой настрой правильный, и я на верном пути".

"Я разберусь с 'планом В' вовремя, если 'план А' не сработает. Мы полны решимости заставить 'план А' сработать и приложим все усилия для этого", - подытожил гонщик.