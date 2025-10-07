Metallica даст концерт на Гран-при Катара

Организаторы Гран При Катара сообщили, что культовая рок-группа Metallica выступит на сцене Lusail Live сразу после завершения гонки. Концерт состоится в воскресенье, 30 ноября, и войдёт в официальную развлекательную программу этапа.

Посетители, купившие билеты на Гран При, смогут попасть на выступление группы без дополнительной платы.

В этом сезоне Metallica порадует поклонников двумя концертами на этапах Формулы-1: первое шоу пройдёт в Катаре, а второе состоится на финале сезона в Абу-Даби.

Ранее группа уже участвовала в развлекательных программах Гран При, однако не все выступления прошли по плану. В 2011 году концерт Metallica на Гран При Индии был отменён после того, как публика повредила оборудование.