Metallica даст концерт на Гран-при Катара

Концерт Metallica станет частью Гран При Катара 30 ноября, выступление пройдет на сцене Lusail Live после гонки, доступ бесплатный для зрителей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.10.2025, 10:11·1 мин
Фото: F1news.ru

Организаторы Гран При Катара сообщили, что культовая рок-группа Metallica выступит на сцене Lusail Live сразу после завершения гонки. Концерт состоится в воскресенье, 30 ноября, и войдёт в официальную развлекательную программу этапа.

Посетители, купившие билеты на Гран При, смогут попасть на выступление группы без дополнительной платы.

В этом сезоне Metallica порадует поклонников двумя концертами на этапах Формулы-1: первое шоу пройдёт в Катаре, а второе состоится на финале сезона в Абу-Даби.

Ранее группа уже участвовала в развлекательных программах Гран При, однако не все выступления прошли по плану. В 2011 году концерт Metallica на Гран При Индии был отменён после того, как публика повредила оборудование.

