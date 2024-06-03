Даниэля Риккардо в RB ничто не угрожает.

В следующем году Даниэль Риккардо продолжит выступать в команде Red Bull Racing, несмотря на то, что на данный момент он уступает своему напарнику Юки Цуноде. Согласно информации от BBC Sports, руководство команды поддерживает идею сохранения Риккардо в своем составе.

Кристиан Хорнер, глава Red Bull Racing, выступает за удержание австралийского гонщика в команде, хотя Хельмут Марко, технический директор, предпочел бы видеть на его месте Лиама Лоусона. Однако после конфликта, связанного со скандалом и разногласиями внутри команды, Марко потерял влияние и не может повлиять на окончательное решение.

Если Хорнер не изменит своего мнения, то в следующем сезоне Риккардо будет продолжать выступать за Red Bull Racing, а его напарником станет Лоусон.

Что касается Юки Цуноды, то ему предстоит искать новую команду на следующий год. Согласно некоторым источникам, среди вариантов для Цуноды рассматриваются Williams, Haas и Alpine. Предполагается, что у японского гонщика есть шансы подписать контракт с одной из этих команд.