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Mercedes хочет, чтобы этот особенный Maybach S680 сверкал, как северное сияние.

Год оказался насыщенным для явления северного сияния, и Мерседес-Бенц попытался запечатлеть эту красоту, представив специальную версию Maybach S680, которая дебютирует сегодня на Пеббл-Бич.
РедакцияР
Редакция
17.08.2024, 06:01·2 мин
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Фото: Motor1.com

Год оказался насыщенным для явления северного сияния, и Мерседес-Бенц попытался запечатлеть эту красоту, представив специальную версию Maybach S680, которая дебютирует сегодня на Пеббл-Бич.

Автомобиль получил название Mercedes-Maybach S680 Edition Nordic Glow, и дизайнеры программы индивидуализации Manufaktur компании черпали вдохновение из сияния северного сияния, чтобы создать этот седан ограниченной серии. S680 имеет эксклюзивную двухцветную краску - северное фиолетовое металлик поверх лунно-белой металлической краски - и темные хромированные элементы из пакета дизайна Maybach Night Series. Многоспицевые 21-дюймовые колеса в стиле бокалов для шампанского добавляют еще больше изыска.

Дизайнеры Mercedes уделили особое внимание салону, используя ручную обработку натуральной кожи Rose Gray Nappa с контрастной аметистово-серой строчкой по всему салону. Эта отделка кожей и строчкой охватывает рулевое колесо, складывающиеся задние столики и подушки. Она гармонично сочетается с натуральным темно-ореховым деревом Manufaktur, уложенным в узоре "рыбий плав".

Логотип Mercedes-Maybach украшает высокошерстные коврики для пола и багажника с отделкой из натуральной кожи Rose Gray Nappa. Значок "Edition Nordic Glow 1 из 50" размещен на центральной консоли. Сзади пакет Executive Rear Seat Plus добавляет подогреваемые и охлаждаемые держатели для кружек, холодильник и бокалы для шампанского.

Mercedes выпустит всего 50 таких седанов, все они будут эксклюзивны для американского рынка, и поступят к дилерам позже в этом году по цене от 340 150 долларов (включая цену доставки 1 150 долларов). Никаких улучшений двигателя не предусмотрено. S680 оснащается 6,0-литровым V-12 битурбированным двигателем мощностью 621 лошадиная сила.

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