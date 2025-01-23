Mercedes V-Class замечен в качестве нового микроавтобуса. Технология VAN.EA стремится поднять электрический микроавтобус на новый уровень.

Mercedes начала тестировать свою новую платформу VAN.EA, и вот у нас есть первый взгляд на следующее поколение V-Class, которое будет использовать эту технологию. VAN.EA будет лежать в основе как грузовых фургонов, так и микроавтобусов, и именно последний мы заметили здесь.

Дизайн V-Class будет стремиться имитировать грядущие электрические автомобили нового поколения от Mercedes, такие как CLA EV (который будет первым, кто появится на новой платформе MMA). Таким образом, передняя часть V-Class будет украшена закрытой решеткой, которая займет аналогичное пространство, что и привычная решетка Panamericana моделей с ДВС от фирмы.

Этот прототип надет много камуфляжа, но можно разглядеть достаточно сложную сборку передних фар LED, в то время как окна второго ряда и раздвижные боковые двери для пассажиров определяют его как микроавтобус. Однако не дайте себя обмануть этими круглыми задними фарами; серийная модель будет иметь другой дизайн.

Mercedes объявил о своем намерении запустить VAN.EA для грядущих коммерческих фургонов и дом на колесах еще в мае 2023 года, и наш первый полноценный официальный взгляд на его "видение роскошной, высокоэлегантной и просторной лимузины" появится весной.

В конце 2024 года Mercedes опубликовала тизерное изображение с изящной отделкой и крутым передним стеклом, что явно указывает на то, что новая линейка бренда будет иметь более премиальный подход. Ожидается, что первым автомобилем на этой платформе станет замена нового электрического грузового фургона Mercedes eSprinter второго поколения.