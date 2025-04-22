Mercedes введет спорную систему управления "на проводах" с 2026 года

Mercedes станет первым немецким автопроизводителем, который внедрит систему управления по проводу, когда будет запущен сильно обновленный Mercedes EQS в следующем году. Система, как говорят, предлагает множество преимуществ, особенно по мере того, как все больше производителей приближаются к полной автономной функциональности 3 уровня, но она также имеет своих критиков из-за проблем безопасности.

Система управления по проводу заменяет часть физического рулевого оборудования цифровым элементом. В результате рулевое колесо, или именуемое чаще всего икрой, изменяет свой вес и обратную связь благодаря небольшому двигателю у основания рулевого колеса, используя программное обеспечение для имитации ощущений, обычно происходящих от дорожного покрытия.

Поскольку у рулевого колеса нет физического соединения с колесами, у этой конфигурации есть множество преимуществ, среди которых Mercedes выделяет улучшение маневренности при парковке как ключевую область. Эта система позволяет колесам автомобиля поворачиваться от упора до упора всего с половиной оборота рулевого колеса, что означает, что вам не нужно снимать руки с рулевого колеса при выполнении сложных маневров, таких как параллельная парковка.

Управление по проводу также открывает больше возможностей для будущей функциональности автономного вождения 3 уровня, включая - по словам Mercedes - способность «легче смотреть ваши любимые телешоу». Немецкая марка уже показала предварительный просмотр того, как будет выглядеть ее будущая икра, без верхней части и с плоским дном, наряду с подушкой безопасности и интерфейсом управления из последнего CLA.

Фото: autoexpress

Среди прочих преимуществ - способность радикально изменять чувство и скорость рейки во время вождения. Это позволяет большей вариабельности между режимами вождения или предпочтениями водителя. Отсутствие физической рейки также означает большую гибкость в общей компоновке автомобиля - хотя, учитывая, что EQS уже разработан с учетом интеграции физической рейки, это преимущество не будет реализовано в этом первоначальном применении.

Однако управление по проводу, которое уже используется в Tesla Cybertruck, и над которым долго работали Lexus и Toyota, также имеет своих критиков, потому что системы часто не обладают последовательностью в ощущениях и поведении в зависимости от вашей скорости и условий.

Безопасность также вызывает опасения, но Mercedes говорит, что установит полностью избыточный набор резервных электронных устройств для системы. Infiniti была первой маркой, которая ввела систему управления по проводу в одно из своих автомобилей около десяти лет назад, но она имела вторичную физическую систему управления рулевым колесом как резервную, фактически делая систему управления по проводу бесполезной.

Обновленный EQS 2026 года станет первым Mercedes, который примет новую технологию, после чего она, вероятно, распространится на другие высококлассные модели электромобилей бренда, включая EQE и внедорожные версии как EQS, так и EQS.