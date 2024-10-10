Mercedes S-Class сохранит бензиновые двигатели еще долго, вплоть до 2030-х годов.

Компания Mercedes запланировала обновление текущего поколения модели S-Class на 2026 год. Генеральный директор Ола Калленюс объявил, что роскошный бренд "вложил гораздо больше средств в обновление модели нового бензинового S-Class, чем обычно тратит на обновление внешности". Впереди будущие владельцы традиционных моделей будут рады узнать, что следующее поколение флагмана Штутгарта все еще будет оснащаться обычными двигателями.

Глава Mercedes беседовал с британским журналом Autocar о двойственности S-Class. Он подтвердил, что электрическая модель с тем же названием планируется как замена странной по внешности EQS. Бензиновая модель останется в продаже на длительный срок и будет сохранена на платформе, разработанной для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Несмотря на схожие названия, электрическая версия не будет эквивалентной, поскольку будет построена на специальной архитектуре.

Калленюс отметил, что флагман компании является "самым компактным автомобилем в мире" и что компромисс, который заключается в использовании одной платформы для автомобилей на бензине и электричестве, Mercedes не готов принять. Установка бензинового двигателя в электрический S-Class означала бы жертву пространства в роскошном салоне, что покупатели вряд ли примут. И наоборот тоже не сработает, так как инженерам пришлось бы делать уступки в упаковке.

Руководитель понимает, что иметь различные модели S-Class будет затратным мероприятием, но Mercedes постарается держать дополнительные инвестиции "на управляемом уровне". Как? Путем максимального совместного использования между бензиновыми и электрическими автомобилями для сокращения затрат на разработку. Следует отметить, что главный конкурент BMW имеет другую стратегию, поскольку 7 Series и i7 используют одну и ту же основу CLAR.

Трехлучевая звезда уже готова к будущему, сделав свои двигатели внутреннего сгорания соответствующими предстоящим европейским стандартам Euro 7. В то время как большинство автопроизводителей перестали продавать автомобили с двенадцатицилиндровым двигателем, в отличие от BMW, Mercedes пока еще предлагает автомобили с V-12. В редком сегменте роскошных седанов с двенадцатью цилиндрами Bentley и Audi отказались от W-12. Rolls-Royce последует их примеру к концу десятилетия, когда устаревший V-12, который использовался в старой 7 Series, будет снят с производства.

Поскольку текущему S-Class предстоит обновление через несколько лет, это означает, что W223 не будет снят с производства до конца десятилетия. Следовательно, можно предположить, что W224 с бензиновыми (и, возможно, дизельными) двигателями, скорее всего, будут предлагаться до конца 2030-х годов.

Широкий ассортимент моделей с двигателями внутреннего сгорания и электрическими приводами заставляет Калленюса говорить о том, что "для клиентов Mercedes наступят лучшие времена в ближайшие 10 лет". BMW также не собирается отказываться от бензиновой 7 Series, так как она будет сосуществовать с i7.

В отличие от Mercedes, у которой были амбициозные планы по электрификации до 2030 года "при соответствующих рыночных условиях", BMW таких обещаний не делала. Она планирует достичь 50% к концу десятилетия, но предупреждает, что все будет зависеть от предпочтений покупателей.

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