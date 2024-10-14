Mercedes выпустила обновленную версию своего самого бюджетного седана

Прошло уже целых 12 месяцев с того момента, когда Mercedes впервые показал миру Concept CLA Class, дав предварительное представление о своем наиболее доступном седане. Этот компактный представитель класса люкс уже почти готов к своей премьере. Изначально представленный в виде концепт-кара, самый бюджетный седан от Mercedes-Benz теперь превратился в серийную модель, скрытую под художественным камуфляжем, сохраняющим окончательный дизайн.

На прошлых выходных Mercedes представил третье поколение модели CLA во время 39-го фестиваля Festival d'Hyères, который проходил во французском городе Вилле Ноай на юго-востоке страны. Новый CLA пока не включен в список седанов на официальном сайте компании в Соединенных Штатах. Причина кроется в том, что автомобиль относится скорее к категории "купе", и по всей видимости, это не поменяется ни с выпуском нового поколения. Четко очерченная скосившаяся линия крыши останется неизменной, сохраняя для CLA атмосферу, напоминающую мини-CLS, в то время как его старший "брат" вышел из портфолио, остановив свое производство в прошлом году.

Если присмотреться повнимательнее к прототипу, можно заметить закрытые крышки топливных баков на задних крыльях. Возможно, перед нами гибридная модель, но не исключено и появление полностью электрической версии CLA с зарядными портами с обеих сторон для удобства. Нам известно, что новая модель базируется на модульной архитектуре Mercedes (MMA) и будет предлагать как двигатели внутреннего сгорания, так и полностью электрические двигатели.

Учитывая обильный камуфляж в передней части автомобиля, мы можем предположить, что это электрический автомобиль. Отсутствие видимого выхлопного трубопровода также наводит на мысль, что в CLA нет традиционного бензинового двигателя. Стиль автомобиля, кажется, эволюционирует и остается верным Concept CLA Class, который мы видели ранее.

Недавно мы сообщали о том, что на продажу выставлен бронированный Mercedes W140 Pullman из Фонда специального назначения. В столице предлагается к приобретению бронированный Mercedes W140 Pullman, принадлежавший ранее к Гаражу особого назначения ФСО.