Обновление внешнего вида автомобилей Mercedes будет происходить постепенно, в то время как BMW и Audi выбирают революционные перемены

В начале этого года громким событием стала отставка директора по дизайну Mercedes Гордена Вагенера. Теперь, когда его преемник, бывший глава отдела дизайна AMG Бастиан Бауди, официально занял пост, в компании ожидаются заметные перемены.

Корреспондентам пока не удалось пообщаться с самим Бауди, однако опытный дизайнер Mercedes Аким Бадстюбнер поделился своими взглядами на то, в каком направлении может развиваться фирменный стиль марки под новым руководством и каких изменений стоит ждать.

Особое внимание Бадстюбнер уделяет тому, что Бауди — давний сотрудник Mercedes. Это, по его мнению, важный фактор для преемственности в управлении дизайнерской командой. В отличие от некоторых других автоконцернов, которые приглашают специалистов извне — например, Audi недавно наняла бывшего дизайнера Land Rover Массимо Фраскелла, — Mercedes сохраняет стабильность, продвигая на ключевые позиции людей, давно работающих в компании.

Бастиан Бауди, как и его предшественники Горден Вагенер, Бруно Закко и Фридрих Гейгер, начинал свою карьеру в Mercedes с интернатуры и постепенно поднимался по карьерной лестнице до руководящего поста. Бадстюбнер отмечает: “Если посмотреть на нашу историю, [дизайнеры остаются] десятилетиями. Гейгер занимал этот пост 24 года, до него Закко — тоже 20 лет. Горден был 17 лет. И все они были интернами, никто не пришёл извне. Это часть нашей философии.”