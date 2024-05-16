Mercedes-Benz отменяет разработку платформы для электромобилей EQS и EQE следующего поколения: сообщает источник.

Mercedes-Benz, по информации немецкого издания Handelsblatt, отменила разработку платформы следующего поколения, специально предназначенной для преемников моделей EQS и EQE из-за слабых продаж текущего поколения моделей, сообщает Autocar.

Новая платформа под названием MB.EA Large должна была быть запущена в 2028 году. Отмена проекта сэкономит Mercedes-Benz оцениваемые суммы от $4.3 миллиарда до $6.5 миллиарда на затратах на разработку и переоборудование, согласно четырем осведомленным источникам.

В прошлом году Mercedes-Benz продало общее количество в 43 202 электромобиля в Соединенных Штатах, что является здоровым увеличением на 248% по сравнению с 2022 годом. Однако это далеко не впечатляет. Rivian, которая по-прежнему является стартапом, обошла немецкую компанию, достав 50 000 электромобилей в прошлом году (с учетом коммерческого сегмента).

Кроме того, в первом квартале текущего года продажи Mercedes-Benz на американском рынке снизились на 4.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к продаже только 8 336 единиц.

Платформа MB.EA Large была одной из двух платформ MB.EA, второй является MB.EA Medium, которая все еще находится в разработке и будет использоваться для следующего поколения седана и внедорожника EQC. Или C-Class с технологией EQ, так как компания недавно изменила структуру наименования для автомобилей на батарейном питании.

Однако преемники текущих электромобилей EQS и EQE, включая седаны и внедорожники, все еще актуальны, хотя на улучшенной версии платформы EVA2, которая в настоящее время используется для флагманских электромобилей компании.

Согласно Autocar, архитектура зарядки 400 вольт будет модернизирована до системы 800 вольт на грядущих моделях EQE и EQS. Аккумуляторные ячейки также будут обладать большим количеством энергии по сравнению с текущими моделями, а электрические моторы будут заменены на более эффективные агрегаты.

Другие платформы Mercedes-Benz, которые все еще находятся в разработке, включают в себя платформу MMA, предназначенную для электрических и бензиновых компактных моделей, таких как CLA, GLA и GLB, MB.AMG для спортивных автомобилей и MB.Van для коммерческих автомобилей.

Последние изменения в планах немецкой компании по электромобилям пришли после отсрочки достижения цели в 50% доли электрифицированных автомобилей с 2025 по 2030 год. Mercedes-Benz также отказалась от планов продавать только электромобили к 2030 году на определенных рынках.

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