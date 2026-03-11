Mercedes B-Class покинет рынок после завершения выпуска текущей модели

В последние годы наблюдается стремительный рост популярности внедорожников, что негативно сказалось на спросе на универсалы, хэтчбеки и даже седаны. Однако наиболее серьезный удар пришелся по сегменту компактвэнов, и теперь Mercedes B-Class находится на грани снятия с производства.

В интервью Auto Express директор по внешнему дизайну Mercedes Роберт Лесник подтвердил, что у B-Class нет будущего. Он отметил, что компания расширяет присутствие на рынке электромобилей, выпуская такие модели, как новый Electric A-Class, и не планирует дальнейшее развитие линейки B-Class.

Изначально бренд Mercedes планировал выпустить четыре новых модели на платформе Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA): седан CLA, CLA Shooting Brake, новый GLB SUV и обновленный GLA. В ближайшие годы к этим моделям добавится электрическая версия A-Class, доведя общее количество до пяти. Однако расширять линейку за счет полностью электрического B-Class компания не собирается. «Сегодня люди предпочитают внедорожники. Внедорожники вытеснили компактвэны с рынка», — пояснил Лесник.

В качестве естественного преемника B-Class Лесник указал на новый GLB SUV, который будет оснащаться семью сиденьями в стандартной комплектации. Как и CLA, GLB также получит гибридную силовую установку.

Первая модель B-Class появилась в 2004 году, представляя собой классический компактвэн, созданный на базе A-Class с акцентом на практичность. Второе поколение, вышедшее в 2011 году, сохранило форму MPV, несмотря на то, что A-Class к тому времени превратился в семейный хэтчбек. Актуальная версия B-Class выпускается с 2018 года и предлагается с бензиновыми, дизельными и гибридными моторами.

В данный момент стоимость базовой версии B-Class составляет £36,215, что на £4,365 превышает цену начальной комплектации A-Class. При этом на сервисе Auto Express Buy A Car можно приобрести подержанные экземпляры B-Class по цене от £13,000.