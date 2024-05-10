Mercedes признает поражение и, предположительно, отказывается от четырехцилиндрового мотора в пользу V-8 в CLE63.

На днях ожидается выпуск верхней модели Mercedes-AMG CLE63. Ранее предполагалось, что автомобиль получит тот же гибридный четырехцилиндровый двигатель мощностью 671 лошадиная сила, что и C63, но, согласно сообщению издания Autocar, этого не произойдет. По всей видимости, Mercedes-Benz отказывается от высокопроизводительного четырехцилиндрового двигателя в пользу V-образной восьмерки.

Ссылаясь на "высокопоставленных сотрудников" Mercedes-Benz, в отчете говорится, что CLE63 будет оснащен знакомым двойным турбированным 4,0-литровым V-8 с мягкой гибридной поддержкой, обеспечивающим до 585 л.с. Если это так, то мощность автомобиля будет почти на 100 л.с. меньше, чем изначально планировалось. Пока неясно, рассматривается ли вариант гибридной силовой установки с возможностью подзарядки, но мы заметили прототипы с разъемами для зарядки. Мы также запечатлели на видео один из них, издающий едва слышный звук, поэтому у Mercedes действительно есть электрифицированные прототипы на поле испытаний. И, вероятно, они оборудованы упомянутой четырехцилиндровой системой.

Таким образом, переход на двигатель V-8 мог быть принят в конце разработки в ответ на критику общественности по поводу высокопроизводительного четырехцилиндрового двигателя. Об этом говорит Autocar, ссылаясь на снижение продаж всего класса C в Европе. В Соединенных Штатах продажи автомобилей класса C снизились всего на немного в первом квартале 2024 года, что означает трехпроцентное снижение по сравнению с прошлым годом.

Следует отметить, что новые модели C63 только сейчас поступают в продажу к дилерам в Великобритании. Цены для США были объявлены в середине апреля, но продажи еще не начались. Можно сказать, что Mercedes получил критику за отказ от V-образной восьмерки в C63, но нет данных о продажах, чтобы определить, действительно ли покупатели не хотят четырехцилиндрового гибрида, по крайней мере, на нашей стороне пруда. Мы обратились к Mercedes с запросом о предоставлении дополнительной информации и подтверждении отчета, но автопроизводитель отказался комментировать.

Если Autocar прав, то CLE63 легко займет место выше CLE53 и его 443-сильной линейной шестерни с двойным турбонаддувом. Но по мощности он значительно уступит C63. Все вопросы будут решены позже в этом году, когда CLE63 представится официально.

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